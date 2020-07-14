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GYODER : Konut satışında rekor artış en düşük faizle geldi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu.

GYODER : Konut satışında rekor artış en düşük faizle geldi
14.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:29

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları, kredi faizlerindeki büyük düşüşün desteğinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,286.9 artarak, 101 bin 504 adete yükseldi. Böylece, yıllık bazda yüzde 209.7 artarak 190 bin 12'ye yükselen toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 düzeyine yükseldi.

Konut satış verilerine ilişkin açıklamasında, "Gayrimenkul sektöründe, ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçteyiz" diyen Kalyoncu, "Bu rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu kapsamlı konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu" dedi ve ekledi: "Haziran ayındaki artışla, Nisan ve Mayıs ayındaki sıkıntılı dönemin telafi edilmesi, hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020'de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. "Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019 yılının üzerine çıkacaktır. "Şu an sektörün kazandığı moral ve heyecanın konut satmak kadar önemli olduğuna inanıyorum çünkü bu atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak. "Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak 250 alt sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyümenin yakalanmasını çok önemli buluyorum. 

"Böylece gayrimenkul sektörü gelişmeye, büyümeye ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaya devam edecektir."


Kaynak: DHA

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