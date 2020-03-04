GYODER: Kentsel dönüşüm hızlandırılsın

04.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:32

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye'de depreme karşı binaları güçlendirmek, güvenli ve sağlıklı yapılara sahip olmak için kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini duyurdu.

GYODER'den 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, topraklarının büyük bir kısmı deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, kentsel dönüşüm sürecinin el birliğiyle yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son yasal düzenlemelerle yükleniciye teminat zorunluluğu getirilirken, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatları, yeterliliği olan firmaların üstlenebileceği bir süreç başladı. Hem yüklenicilerin hem vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesinin amaçlandığı yeni düzenlemeler ve eylem planı, toplumun dönüşüme yönelik güveni ve inancını artıracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizde bulunan toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini, acil öncelikli 1,5 milyon konutun ise 2023'e kadar dönüştürüleceğini açıkladı. 300 bini İstanbul'da bulunan, ülke genelindeki toplam 1,5 milyon konutun acil dönüşümünün gerçekleştirilmesi için adımlar atılması kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaktır."

Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılmasının önemine işaret eden GYODER'in açıklamasında, "İmar artışına dayalı bir paylaşım ile kentsel dönüşüm uygulamasının sona ermesi gerekiyor. Bizim her platformda dile getirdiğimiz konu 'akıllı, sürdürülebilir kentsel dönüşüm'dür. Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre planlayıp geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. İlgili yönetmeliklerin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiğinin sorgulanmasını, gerekli revizyonların yapılmasını ve uygulamaların denetlenmesini sağlamalıyız. Türkiye'de depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm en önemli çözümdür. Dolayısıyla kamunun desteği ve yeni yasal düzenlemelerin olumlu etkisi ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz." yorumuna yer verildi

Kaynak: AA