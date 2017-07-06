Gyoder,inder ve Konutder: İmar Yönetmeliğiyle İlgili Sorunların Giderileceğine İnancımız Tam

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) İmar yönetmeliğiyle ilgili yaptıkları son açıklamada"İmar yönetmeliğiyle ilgili sorunların giderileceğine inancımız tam" denildi.



Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) İmar yönetmeliğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, imar yönetmeliğiyle ilgili sorunların giderileceğine olan inançlarının tam olduğu belirtildi.



Türkiye'ye ekonomisine katkılar sağlayan ve 200'ün üzerinde alt sektörü besleyen inşaat sektörünün gelişiminin önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, temsil ettiğimiz reel sektör açısından çok önemli hayati sorunlar içerdiğini belirtmiştik. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün güçlü büyümesini sürdürmesinin, insanlarımızın konforlu ve nitelikli konutlara erişiminin sağlanmasının, deprem risklerimizin dikkate alarak kentsel dönüşümün yapılabilmesinin ve yapı hukukunun sağlıklı bir mevzuata sahip olmasının böylesine zorlu bir süreçte ülkemiz açısından çok daha önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün öneri ve eleştirilerimiz sektörün ve Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi adına yapıcı mahiyettedir. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kamuoyuna yansıyan açıklamalarından öneri ve eleştirilerimizin iyi niyetle tekrar ele alınıp değerlendirileceğini öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. Yapılacak çalışmalarla söz konusu sorunların giderileceğine olan inancımız tamdır. İnşaat sektörünün temsilcileri olarak, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşması için güçlü bir kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."



- İstanbul