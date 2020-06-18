GYODER'in yeni başkanı Mehmet Kalyoncu oldu
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GYODER'in yeni başkanı Mehmet Kalyoncu oldu

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

GYODER'in yeni başkanı Mehmet Kalyoncu oldu
18.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:15

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Gayrimenkulde bireysel alışkanlıkların daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok daha önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. GYODER olarak yepyeni bir heyecan ve yaklaşımla gayrimenkule bakışı değiştirecek, sektörde değişim ve gelişimin öncüsü olacağız" dedi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 11 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği Yönetim Kurulu toplantısında, GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin'in iki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin sona ermesi sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aday gösterildi. Pandemi döneminde genel kurulların yapılamaması nedeniyle GYODER Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimde, GYODER Başkanlığı'na oy birliği ile Mehmet Kalyoncu seçildi.

"Hedefimiz gayrimenkul sektörünü el birliğiyle güçlendirmektir"

Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER'de üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir."

"Bireysel alışkanlıklar, teknoloji ve tasarımın uyumu yeni dönemin kilit kavramları olacak"

Gayrimenkulün geleceğini planlarken teknoloji ve tasarıma odaklanmak gerektiğini vurgulayan Mehmet Kalyoncu, "GYODER olarak yeni bir yaklaşımla gayrimenkule bakışı değiştirecek, sektördeki değişim ve gelişimin öncüsü olacağız. Nitekim gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektörlerden biri ve yaklaşık 200 alt sektörü besleyen önemli bir iş kolu. Finans, inşaat malzemeleri, cam, demir çelik, alüminyum, boya sanayi, ısıtma-soğutma, havalandırma ve mobilya paydaş endüstrilerden sadece birkaçı. Dolayısıyla sektörün geleceğini okumak ve vaktinde yenilikleri yakalamak GYODER olarak yaklaşımımızın temellerini oluşturacaktır. Pandeminin etkisiyle bütün sektörler gibi bizim sektörümüz de bambaşka bir yere gidiyor. Türkiye gayrimenkul sektörü olarak yepyeni bir evreye giriyoruz. Küresel salgın sürecinde hemen herkes evinde, ofisinde, mekanın ne kadar önemli olduğunu ve mekan oluşturmanın ihtisas gerektiren bir iş olduğunu gördü. Bu vesileyle evlerimizin, bizim için yuva demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönemdeyiz" diye konuştu. Kalyoncu ayrıca, yakın zamanda açıklanan konut kredi paketinin de etkisiyle konut talebindeki artışın gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdiğine değindi.

"Gayrimenkul uzmanlık gerektiren bir alan"

Gayrimenkul geliştirmenin sadece bina inşa etmek anlamına gelmediği, bunun ötesinde bireylerin mutluluklarını, hatta huzurunu etkileyen, uzmanlık gerektiren bir alan olduğunun farkına varıldığını belirten Mehmet Kalyoncu, "Yakın dönemde yaşanan gelişmeler sonrası gayrimenkul sektörünün daha rafine bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz. Artık asıl uzmanlık alanı gayrimenkul olmayan firmaların oluşturduğu bir sektör değiliz" dedi.

"İyi eğitimli gençlerimizi sektöre kazandıracağız"

Sektörün gençleşmesini ve insan kaynağı niteliğinin artmasını hedeflediklerini ifade eden Mehmet Kalyoncu, şunları söyledi: "Sektörümüze önde gelen üniversitelerden mezun, yetenekli ve iyi eğitimli gençlerimizi kazandırmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak belki zaman alacak fakat yaşanan dönüşüm sektörümüze hak ettiği itibarı yeniden kazandıracaktır. Bu dönüşümü tetikleyen tohumları bugünden atmalıyız."

"Yeni dönemin yol haritası hazırlanıyor"

Yeni iş birlikleri ile gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine daha büyük katma değer sağlamasını hedeflediklerini belirten Mehmet Kalyoncu, Prof. Dr. Feyzullah Yetgin'e, sektöre ve GYODER'e dair tüm katkıları için şükranlarını sunduğunu ifade ederken, kısa süre içinde yapılacak GYODER Genel Kurulu'ndan sonra yeni dönemin yol haritasını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

"Pandemi nedeniyle genel kurul iki ay sonra"

GYODER Genel Sekreteri Dr. Murat Berberoğlu, pandemi genelgesinden dolayı 31 Temmuz'a kadar genel kurul düzenlenemediği için yeni başkanın Yönetim Kurulu tarafından seçildiğini, iki ay sonra yapılacak GYODER Genel Kurulu'nda Mehmet Kalyoncu'nun yeniden aday gösterilerek genel kurulun yapılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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