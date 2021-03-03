GYODER'den " Deprem Haftası" açıklaması

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğuna vurgu yaparak, "Ülkemizde depreme hazırlıklı olmak amacıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm sürecine riskli yapı stokunun yıkılıp yeniden yapılması olarak değil, ekonomik, sosyolojik, insani boyutları da düşünerek bütüncül bir yaklaşımla bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GYODER'den 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada Kalyoncu, kentsel dönüşümün kentsel kalkınmanın bir parçası olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm sürecine, riskli yapı stokunun yıkılıp yeniden yapılması olarak değil, ekonomik, sosyolojik, insani boyutlarını da düşünerek bütüncül bir biçimde bakmamız gerekiyor. Nitekim İzmir'de 4 ay önce meydana gelen ve tüm ülkeyi derinden üzen 6.6 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Kentsel dönüşüm sürecinde mevzuatımızın yeterli olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümü başarmak ancak güven iklimi oluşturarak, uyumlu bir ekip çalışması ile mümkün. Bu ekip çalışmasının kilit paydaşları olan mülk sahibi, planlamacı, tasarımcı, geliştirici ve kamu, prensipleri net bir şekilde belirlenmiş ilişki içerisinde olmalı. Bu güven ortamının tesis edilmesiyle kentsel dönüşüm çok hızlanacaktır."

"Altyapımız dünya standartlarının üzerinde"

Türkiye'nin son yıllarda altyapısını dünya standartlarının üzerine çıkardığını belirten Kalyoncu, "Türkiye altyapı geliştirmeyi nasıl bu kadar başarılı bir şekilde yapıyor? Türkiye'nin havalimanları, hastaneleri, otoyolları, enerji tesisleri, haberleşme altyapısı gibi her boyutuyla düşünülen çok sağlam bir altyapısı var. Altyapının ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördük. Tüm bunları yapan bir ülke üstyapısını geliştirmekte neden geç kaldı? Altyapıdaki başarımızı, üstyapının dönüşümü için de gerçekleştirmemiz halkın katılımıyla mümkün." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, "Altyapıyı geliştirmek kamunun kendi gayretiyle yapabileceği bir iş ancak üstyapıda kamu otoritesi ve toplumun birlikte gayret göstermesi gerektiği ortada. Bu yüzden toplumumuzun bu süreçlere katılma rızasını nasıl sağlayabileceğimize bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Depreme hazırlık için güçlü bir platform oluşturmalıyız"

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Kentsel dönüşüm sürecinde, kentsel kaliteyi artırmak gibi bir fırsat olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Biz sadece deprem olduğunda değil, deprem olmasa da bir araya gelmeliyiz. Bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi ve imkanlarımızı kullanacağımız, depreme hazırlık için seferberlik başlatacağımız bir platforma ihtiyaç var. Bu platformda periyodik toplanılmalı, depreme hazırlık için hedefler konulmalı ve bu hedefler takip edilmeli. Türkiye'de depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm en önemli, en etkili çözümdür. Dolayısıyla kamunun desteği ve yeni yasal düzenlemelerin olumlu etkisi ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu