Gyoder Başkanı Dr. Yetgin: Geçen Yılki Teşviklerin Tekrarını Bekliyoruz

16. Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yaptıktan sonra DHA'nın sorularını yanıtlayan GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli olduğuna işaret ederek"Sektörün, 30 Eylül 2017'ye kadar aldığı bir takım teşvikler var. Bu teşviklerin tekrarını bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 'Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA'sı Mercek Altında' teması ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından 16'ncısı düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, sektör temsilcilerini, kanaat önderlerini, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi isimleri ağırlıyor. Uniq İstanbul'da başlayan zirvede, akıllı evler, geçmişten günümüze gayrimenkul sektörü ve daha birçok konu uzmanlar tarafından masaya yatırılıyor.

"EV FİYATLARININ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİR MİKTAR ARTMASI KAÇINILMAZ"

GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Dr. Yetgin, yerli inşaat malzemeleri kullandıkları için dövizdeki artışın sektörü çok etkilemediğini belirtti. Dr. Yetgin, "Sektörün girdilerine baktığımızda yüzde 80'e yakın yerli malı kullanıyoruz, umuyoruz bu oran yüzde 100'e çıkar. O manada döviz artışlarını çok fazla etkilediğini söyleyemeyiz. Ama demir, çimento ve diğer bazı kalemlerdeki fiyat artışının maliyet baskısı yarattığı aşikar. Biz bunu aylardır sektörel anlamda baskılayıp, tölere ediyoruz, kar marjları düşüyor. Herkesin fedakarlık yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Biz geliştiricilerde elimizden geleni yapıyoruz ama ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde bir miktar artması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"AKILLI ŞEHİRLER İNŞA ETMEYE BAŞLADIK"

Akıllı şehirler inşa etmeye başladıklarını ve bunu artırmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Yetgin, "16'ıncı Gayrimenkul Zirvesi'nin mottosu DNA ve Gayrimenkul 4.0'ı tartışmaya açtık. Akıllı kentleri ve evleri oluşturmak insan odaklı bir çalışma. Yani insanların daha konforlu, güvenli yaşayabildiği şehirler inşa etmek durumundayız. Binalar bazında bunu yapacak enstrümanlarımız var, yapıyoruz da. Bunu şehre yaymak, alt yapı, üst yapı, trafiği ve güvenliğiyle insanların daha konforlu yaşamasını sağlayacaktır. Türkiye'de bazı şehirlerde ciddi çalışmalar başladı. Bunun en önemli örneklerinden birisi İstanbul büyükşehir Belediyesi'dir. Akıllı şehirler inşa etmeye başladık, bunu artırmalıyız. Maliyet noktasında ilk etapta yüksek gibi gözükse de 10'larca yıl boyunca çok daha konforlu, güvenli bir şehirde yaşayacağımızı göz önüne aldığımızda bu maliyetin orta ve uzun vadede tölere edildiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KONUT KREDİ FAİZLERİNİ KENDİ İÇİMİZDE AŞMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Gayrimenkul sektörünün Türkiye'de lokomotif bir sektör olduğunu söyleyen Dr. Yetgin, "250'nin üzerinde alt sektörü etkileyen istihdamı yoğun bir sektör. Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yaklaşık yüzde 40'ları mertebesinde etkisi oluyor. İlk çeyrekte 2017 yılı ve öncesindeki 2013'e kadar birinci ve ikinci el satışta artan trend olduğunu görüyoruz. 2018 yılında da beklentimiz bu rakamlara yakın satış olması ama konut kredi faiz oranlarının yükselmesi sektörün kendi içinde ödeme mekanizmalarıyla bu durumu aşmasını gerektiriyor. Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. İdeal olan konut finansmanı sistemiyle, finansman şirketleri bankalar üzerinden sistemin finanse edilmesi" dedi.

"SEKTÖR OLARAK TEŞVİK BEKLİYORUZ"

Sektörün geçen yıl 30 Eylül 2017'ye kadar aldığı bir takım teşvikler olduğunu ve bunun tekrarını beklediklerini ifade eden Dr. Yetgin, "Çünkü şu sıkıntılı dönemde, her şeye rağmen 2017 yılında yüzde 7.4'lük büyüdük. Bunun yüzde 8.9'unu inşaat sektörü gerçekleştirdi. İnşaat sektörü çok dinamik çünkü talep tarafı çok kuvvetli, ihtiyaç çok fazla. Bir taraftan mega projeler diğer taraftan devam eden kentsel dönüşüm; Türkiye'de gayrimenkul sektörünü dinamik kılıyor. Ama konut kredi faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düzenlenmesiyle rahatlatılması tekrar o yönde konut kredi kullanımının artışını göreceğimiz bir döneme bizi götürecektir, bu teşvikleri bekliyoruz" diye konuştu.

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