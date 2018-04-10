Gyo'dan 3 Ayda 1 Milyar Liralık Satış

GYO, şirket tarafından geliştirilen projelerde, bu yılın ilk üç ayında, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin TL değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gyo'dan 3 Ayda 1 Milyar Liralık Satış

GYO, şirket tarafından geliştirilen projelerde, bu yılın ilk üç ayında, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin TL değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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