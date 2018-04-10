Gyo'dan 3 Ayda 1 Milyar Liralık Satış
GYO, şirket tarafından geliştirilen projelerde, bu yılın ilk üç ayında, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin TL değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.
GYO, şirket tarafından geliştirilen projelerde, bu yılın ilk üç ayında, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin TL değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com