Gyo'dan 3 Ayda 1 Milyar Liralık Satış

GYO, şirket tarafından geliştirilen projelerde, bu yılın ilk üç ayında, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin TL değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.