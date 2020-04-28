GYİAD, ekonomi anketi sonuçlarını açıkladı Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi faaliyetlerini, iş dünyasını, girişimcileri ve çalışanları etkilemeye devam ediyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Genç iş dünyasının güncel taleplerini ortaya koyan anket sonuçlarında, alınan ekonomik önemlerin genişletilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

GYİAD, üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği salgının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Ankette genç iş insanlarına; destek paketleri, mevzuat değişiklikleri, teşvik ve önemler konusunda sorular yöneltildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için ekonomik önlemler alınmaya devam ediyor. Salgınının ülkemizi etki altına almasıyla birlikte açıklanan ekonomik destek paketi iş dünyası tarafından genel anlamda olumlu karşılanmış, destek paketinin daha da genişletilmesi konusunda birleşilmişti. Genç iş dünyasının güncel taleplerini ortaya koyan anket sonuçları da benzer verileri ortaya koydu.

Ankete katılan üyelerin yüzde 90'ı salgın sebebiyle yaşanabilecek ekonomik olumsuzluklara karşı kaynak yaratılması konusunda Türkiye'nin aldığı önlemleri yeterli görmezken üyelerin yüzde 95'i hayata geçirilen mevzuat değişikliklerini de yeterli bulmuyor.

Genç iş dünyası, kredi desteği ve hibe talep ediyor

Ülkemizde alınan önlemler ve açıklanan destekler iş dünyasının mevcut yükümlülüklerinin ötelenmesi ve kredi verilmesine yoğunlaşmış bulunmakta. Salgın sürecinin ne zaman biteceğinin net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle iş dünyası ek borçlanmaya sıcak bakmıyor. Öteleme ve kredi çözümlerine alternatif olarak yükümlülüklerin silinmesi ve hibe şeklinde kaynak kullandırılması talebi anket sonuçlarında öne çıkıyor.

Çalışan ve esnafa yönelik destekler artırılmalı

Ankete katılanların büyük bölümü ticari faaliyetlerin sürdürebilirliği adına bugüne kadar alınan önlemlere ek olarak yeni teşviklerin açıklanması ve önlemlerin alınmasını talep ediyor. Özellikle öne çıkan talepler arasında ise; kamuya olan vergi ve SGK primi gibi yükümlülüklerin salgının etkili olduğu dönem boyunca alınmaması, kullandırılan kredilerin ve ötelenen kredi faizlerinin düşürülmesi, çalışan ve esnafa yönelik desteklerin artırılması geliyor.

Ankete katılan üyeler; işsizlik için ödenen devlet desteğinin bu dönemde artırılması gerektiğini düşünürken, özellikle işyerlerini açamayan küçük esnafın kira desteği ile korunması ve KOBİ'lere daha çok kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyorlar.

Tarım, turizm, havacılık ve yolcu taşımacılığı farklı değerlendirilmeli

Tarım sektörü, gıda güvenliğinin önem kazandığı bu dönemde oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin artırılması ve hasat dönemi öncesi hibe ödemeleri yapılması görüşü de anket sonuçlarının ortaya koyduğu bir diğer veri.

Özellikle turizm, havacılık, yolcu taşımacılığı gibi sektörlerde önemli gelir kayıpları oluşmaya devam ediyor. İptaller ve talebin tamamen kesilmesiyle birlikte nakit akışları bozulan sektörlerin başında gelen bu alanlara yönelik de ekonomik önemlerin hızla alınması görüşü ankette öne çıkan bir diğer başlık.

Destek başvurularındaki gecikmeler finansmana erişimde sorun yaratıyor

Kamunun sunduğu çok sayıda desteğe başvuruların yapılmakta olduğu ancak yoğunluk ve bürokrasi nedeniyle destek başvurularına cevapların geciktiğinin altını çizen anket sonuçları; kredi başvurularına gelen yanıtların talebin çok altında kaldığını ve bu nedenle yeni finansman olanaklarına erişimde sıkıntılar görüldüğü yaklaşımını ortaya koyuyor.

İhracat pazarları açılmalı, desteklerde sektörlere eşit yaklaşılmalı

İçinden geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntıların önemli bir kaynağı da dış talebin en aza inmiş olması. Bu nedenle iyileşme için yurtdışında izolasyonların kalkması ve ithalat talebinin yeniden başlaması büyük önem taşıyor.

Verilen desteklerde sektör farkı gözetmeksizin tüm sektörlerin "mücbir sebep" kapsamına alınması gerektiğini düşünen üyeler,açıklanan destek paketlerine yapılan başvuruların daha hızlı cevaplandırılması, desteklerdeki vadeler ve ötelemelerdeki sürelerin de uzatılması görüşünde birleşiyor.

GYİAD: Ülkemize güveniyor, her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz

GYİAD Ekonomi Anketi sonuçlarını şöyle değerlendiren GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu: "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara bakıldığında ankete katılan üyelerimizin büyük çoğunluğunun ekonomik olumsuzluklara karşı kaynak yaratılması konusunda alınan önlemleri yeterli görmediğini ve hayata geçirilen mevzuat değişikliklerini yeterli bulunmadığını görüyoruz. Bizler de alınan ekonomik önemlerin çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyor.

Startup ekosistemi ayrı bir paket ile desteklenmeli

Bu dönemde özellikle startup ekosisteminin ayrı bir paket ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Pamukçu, "Startup ekosisteminin önemi önümüzdeki dönemde daha da artacak, bu nedenle ayrı bir paketle bu ekosistemin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu dönemde kamu, belediye ve imar müdürlükleri işlerinin uzaktan yürütülmeye devam etmesi gerekli. Bilim Kurulumuzun çalışmalarını yakından takip ediyor ve kendilerine güveniyoruz. Bilim Kurulu gibi Tarım Kurulu'nun da oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. İnşaat sektörü de ülkemiz için büyük öneme sahip bir diğer alan. Bu sektörün de hareketlenmesi için yeni açıklanacak destekler arasında yer alabileceğini vurgulamak isteriz" dedi.

Fuat Pamukçu, "Türkiye bu kriz sonrası yeniden şekillenecek olan Dünya'da avantaj elde edebilmek için yapısal reformlarına ağırlık vermeli ve bu dönemi iyi kullanarak özellikle hukuk ve adalet sistemini yeniden yapılandırmalıdır. Her zaman dediğimiz gibi, genç nüfusun ekonomiye kazandırılması, genç istihdamının artırılması gerekiyor, biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz. Genç iş dünyası olarak ülkemize güveniyor ve her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kaynak: Bültenler