GYİAD, eğitim ve istihdam projelerini liderlerle paylaştı

09.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:44

GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu liderliğindeki GYİAD heyetinin katıldığı görüşmelerde, öğretmenlere yönelik olarak tasarlanan "Girişimcilik Eğitimi"nin yanı sıra "Meslek Liselerinin Dönüşümü" ve "Bilgi Teknolojileri Genç İstihdam" projesi gibi ülkemizin eğitimi ve istihdamına katkıda bulunacak çalışmalar paylaşıldı.

Genç Yönetici ve İş insanları Derneği (GYİAD), gerek istihdam gerekse eğitim-öğretim alanında yürüttüğü projelerle birçok kişinin hayatına dokunmayı amaçlıyor. Söz konusu projeleri Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunan GYİAD, paylaşılan projelerin hayata geçmesiyle ülke ekonomisi ve eğitimi için katma değer sağlamayı hedefliyor. Gerçekleştirilen temaslara ilişkin bir açıklama yapan GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu, "GYİAD olarak Ağustos 2019 tarihi itibariyle yüzde 27.4'e ulaşmış olan genç işsizlik oranının düşürülmesi ülkemizin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Sunduğumuz projeleri de bu doğrultuda geliştirdik" şeklinde konuştu.

Öğretmenler geleceğin girişimcilerini yetiştirecek

GYİAD Akademi oluşumuyla 2010 yılından bu yana girişimcilik kültürünün yaygınlaşması amacıyla eğitimler veren GYİAD, Türkiye'nin yedi saygın üniversitesinde 113 GYİAD üyesinden oluşan konuk eğitmenler aracılığıyla 2 binin üzerindeki öğrenciye eğitim verdi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a çalışmalar hakkında bilgi sunan GYİAD heyeti, GYİAD Akademi örneğinden yola çıkılarak öğretmenler için girişimcilik eğitimleri verilmesini gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlere yönelik GYİAD Eğitim ve Girişimcilik Çalışma Gruplarının işbirliği ile sunulacak girişimcilik derslerinin çıkış noktası "Teori ile Pratiğin" birleşmesine dayalı olacak. Girişimcilik eğitimleri ile öğretmenlere yaratıcılık, iş fikrinin bulunması, fizibilite hazırlanması, dijital dönüşüm ve büyüme gibi birçok konuda eğitim verilecek.

Gerek ekonomik gerekse sosyal pek çok sorunun temelinde eğitim olduğunu vurgulayan GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu, şunları söyledi: "Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk da Milli Eğitim tarafındaki en büyük ihtiyaçlardan birinin öğretmenlerin yetiştirilmesi olduğunu kaydetti. Bizler de GYİAD olarak elimizden gelen her türlü desteği vermek istediğimizi kendilerine aktardık. Girişimcilik eğitimlerimizi öğretmenlere yönelik olarak uygulayacağız. Amacımız girişimcilik dersleri vererek girişimcilik kültürü ve ruhunu öğretmenlere aşılamak." Pamukçu, söz konusu eğitimle orta ve uzun vadede girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve istihdama katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Öte yandan GYİAD, geçtiğimiz dönemde girişimcilik vakaları serisinin ilk kitabı olan "Formül Sosunda" ve serinin ikinci kitabı olan "Kendi Hikayesini Yazanlar" ile de girişimcilerin tecrübelerinin vaka-öykü tarzında anlatılmasını sağlamıştı. Her iki kitap da girişimciliğe ilişkin hayali olan gençlere, gerçeklerden yola çıkarak ışık tutan bir rehber niteliği taşıyor. GYİAD'ın sürdürülebilir projeleri kapsamında yine önümüzdeki dönemde vaka kitaplarının üçüncü serisi girişimci adayları ve öğrencilerle buluşacak.

Meslek liselerinin dönüşümü ile iş gücüne katılım artışı

GYİAD, meslek liselerinin dönüşümünün kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi ve reel sektörde istihdamın artırılmasına yönelik projesini de ziyaretleri sırasında liderlerle paylaştı. Meslek liselerinin imajının tazelenmesi ve fonksiyonlarının kaynak paydaşları ile artırılmasına ihtiyaç duyulmasından hareket eden proje, meslek liselerinin mevcut yapısından daha teknolojik ve yetenek geliştirici bir dönüşüm geçirmesini, yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri içinde meslek liselerinin açılması şartı getirilmesi ve okul sonrası iş imkanının sağlanması gibi öneriler içeriyor.

Bilişim eğitimleriyle istihdama katkı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile paylaşılan bir diğer GYİAD projesi ise Bilgi Teknolojileri Genç İstihdam projesi oldu. Bilişim sektörünün önde gelen yerel ve küresel oyuncularının yanı sıra Türkiye'nin önemli kurumlarının ve ilgili STK'larının da paydaş olarak yer aldıkları proje ile kalifiye eleman yetiştirilmesi planlanıyor. "Bu projemiz kapsamında genç öğrencilerimize, ulusal sertifikasyonlara sahip olacakları, mezuniyet sonrasında da konusunda yetkin ve kurumsal iş kültürünü almış olarak istihdam edilecekleri bir model sağlayacağız" diyen Pamukçu, eğitim politikalarının, özellikle genç işsizlikle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmada en etkili çözüm olduğunu ifade etti.

İngiltere ve Türkiye arasında köprü kurulacak

Görüşmeler sırasında, Londra'da başarı ile faaliyetlerini sürdüren Akıllı Londra Kurulu benzeri bir yapılanmanın da hayata geçirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na akıllı şehir konusunda danışmanlık hizmeti verebilecek "Sürdürülebilir İstanbul için Dijital Kurul"unun GYİAD'ın destekleri ile kurulması gündeme geldi. Bu kapsamda, GYİAD Londra Temsilciliği aracılığıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Londra Büyükşehir Belediyesi ve Akıllı Londra Kurulu arasında bir köprü oluşturulabileceği fikri öne çıktı.

Kaynak: Bültenler