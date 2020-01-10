GYİAD: Beklemedeki yatırımlar 2020'de devreye sokulacak

10.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:15

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2020 Yılı Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, en büyük olarak risk hayat pahalılığı ve işsizliğin görüldüğü 2020'de, beklemedeki yatırımlar 2020'de devreye sokulacak.

Açıklanan anket sonuçlarına göre pahalılık ve işsizlik riskini yüzde 23'le reel sektör şirketlerinin sıkıntıya girmesi takip ediyor. Üyelerin büyük kısmı 2020 yıl sonu lira kredi faiz oranlarının yüzde 12 ile 15 bandında olacağını düşünüyor.

Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlaması beklenirken, üyelerin yüzde 50'si Türkiye ekonomisinin yüzde 2-3 oranında büyüyeceği öngörüyor. Üyelerin çoğunluğu ise 2020'de çift haneli enflasyon rakamlarının devam etmesini bekliyor.Araştırmada yer alan sonuçlar ise şöyle : "Üyelerin yüzde 52'si 2020 yılının işleri açısından 2019 yılından daha iyi olacağına inanırken ekonomiye ilişkin 2020 beklentileri konusunda olumsuz düşünenlerin oranı ekonomide iyileşmenin devam edeceği görüşüne sahip olanlardan fazla."Üyelerin yüzde 52'si ekonomideki durağanlığın süreceğini tahmin ederken yüzde 45'i 2019 yılının ikinci yarısından itibaren kendini gösteren dengelenme ve iyileşmenin devam edeceği görüşünde."GYİAD üyelerinin yarısı 2020 içinde yeni yatırım planladıklarını ifade ederken, çoğunluğu bu yıl yeni müşteri kazanımına odaklanacaklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 36'sı birleşme ve satın alma olasılıklarını düşünürken, yüzde 31'i gelişmelere göre karar vereceğini belirtti.Üyeler, en çok çözüm isteyen konunun iç talebin canlandırılması olduğu görüşünde." Katılımcılar, döviz kurlarına istikrar kazandırılmasını diğer çözüm bekleyen ikinci sorun olarak görüyor." Üyelerin yüzde 52'si 2020 yılında firma hedeflerinin önündeki ekonomi dışı engelin dış politikadaki sıkıntılar olduğunu düşünüyor.Yıl sonu dolar beklentileri 6.50-7 lira aralığında"2020 yıl sonu dolar kuru beklentileri sorulduğunda katılımcıların yüzde 42'si 6,50 - 7 TL aralığına işaret etti; yüzde 31'i ise dolar kurunun 6 ile 6.50 lira arasında kalacağını belirtti."Ekonomide global beklentilere bakıldığında, katılımcıların yüzde 81'i, 2019 yılında ivme kaybeden dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağını, yüzde 76'sı da Avrupa Birliği ile ilişkilerde görülen durgunluğun devam edeceğini düşünüyor."

Anket sonuçlarını değerlendiren GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara bakıldığında 2020'ye ilişkin umutlu olunduğu görülüyor, ancak tabi ki ekonomimizin çalkantılı dönemden çıkabilmesi için daha çok çalışmamız gerektiği aşikar. Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı öngörülürken Türkiye'de bu yıl az da olsa bir büyüme beklentisinin olması sevindirici. Bu yıl bir süredir beklemede olan yatırım planları devreye sokulacak gibi görünüyor. Katılımcıların da işaret ettiği gibi 2020'deki en büyük risk hayat pahalılığı ve işsizlik. Genç nüfusun ekonomiye kazandırılması, genç istihdamının artırılması gerekiyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Dış politikadaki sıkıntıları aşmaya, özellikle de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve işe katılımda kadın oranlarının giderek artması ekonomide canlanma açısından umut vaat ediyor. 2020 yılı için genç iş dünyası olarak ülkemize güveniyor ve her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."

Kaynak: DHA