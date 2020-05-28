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GYİAD/Anket: Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyelerinin algı ve yaklaşımlarını ortaya koyan anket sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 46.2'si "6-12 ay içinde" normale dönüleceğini düşünüyor.

GYİAD/Anket: Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde
28.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:44

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyelerinin algı ve yaklaşımlarını ortaya koyan anket sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 46.2'si "6-12 ay içinde" normale dönüleceğini düşünüyor.

GYİAD, üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının psikolojik-sosyal etkilerini araştıran "Covid-19 Salgınında Üyelerin Algı ve Yaklaşım Değerlendirme Anketi" sonuçlarını açıkladı. 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun (yüzde 46.2) gündelik hayatın 6-12 ay içinde normale döneceğini düşündüğünü ortaya koyan anket sonuçlarında bir diğer öne çıkan sonuç ise katılımcıların yüzde 69.2'sinin alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başladığı oldu. Katılımcıların yüzde 35.9 uzaktan çalışmanın daha yorucu, yüzde 25.6'sı ise bu sistemin daha stresli olduğunu düşünüyor.Anketin ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise alınan tedbirlerle ilgili. Katılımcıların yüzde 51.3 salgın sebebiyle alınan ekonomik önlemlerinin yetersiz olduğu görüşünde birleşiyor. Anket sonuçları, salgının etkisi azalsa da katılımcıların büyük çoğunluğunun (yüzde 66.7) hala koronavirüs sebebiyle endişeli olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, salgının hayatın her alanında etkisini gösterdiğinin de altını çiziyor. Katılımcıların yüzde 61.5'i salgının; ekonomi, sağlık, psikoloji ve sosyal anlamda toplumu etkilediğini düşünüyor.Salgının en önemli psikolojik etkisi sokağa çıkma kısıtlamaları olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 51.3'i salgın sürecinde en çok evde kalmak konusunda zorlandıklarını, yüzde 33.3'ü ise bu süreçte aile büyüklerinden uzak kalmanın kendilerini zorladığını düşünüyor. Evde kalınan süreçte ise en çok spor yapmak (yüzde 56.4), kitap okumak (yüzde 51.3) ve film-dizi izleme (yüzde 46.2) aktiviteleri öne çıkıyor. Bu süreçte işiyle ilgili çalışma yapanların oranı ise yüzde 41. Katılımcılar, koronavirüs salgınını uzaması haline internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ise en çok (yüzde 64.1) gıda ürünlerinin satışının artacağını konusunda birleşiyor.GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara baktığımızda, katılımcıların büyük çoğunluğunun alınan önlemlerin 'ekonomi anlamında' genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü görüyoruz. Salgının psikolojik ve sosyal etkileri zamanla azalmaya devam edecektir. Alınan önlemlere uyulduğu takdirde 'normale dönüş' süresinin de kısalacağını öngörüyoruz.

"Her zaman dediğimiz gibi ülkemiz bu kriz sonrasında avantaj elde edebilmek için yapısal reformlara ağırlık vermeyi sürdürmeli. Özellikle istihdam konusuna odaklanılarak genç nüfus ekonomiye kazandırılmalı."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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