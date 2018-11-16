'Güzin Abla'nın "Tecavüze Uğradım" Diyen Genç Kıza Verdiği Yanıt Tepki Çekti

'Güzin Abla'nın bir okuyucusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Hürriyet gazetesinden Feyza Algan, kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor" diye cevap verdi.

"RIZAM DIŞINDA BENİMLE İLİŞKİYE GİRDİ"

İsmini vermek istemeyen bir kadın, 'Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" sorusunu yöneltti.

"GENÇ OKURLARIMA BÜYÜK DERS OLUYOR"

Algan'ın, Hürriyet'te "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında buna verdiği yanıt "Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

'Güzin Abla'nın "Tecavüze uğradım" diyen genç kız hakkında yaptığı yorum, sosyal medyada büyük tepki çekti.