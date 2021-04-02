Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
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Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı

AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. İlçe merkezi olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köy ve beldelerde de etkili olan kar yağışı halen devam ederken bölgede her yer beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan cadde ve sokaklarda da yollar kısa sürede kar tuttu.

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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