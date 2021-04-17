Güzelyurt Mahallesinde dev altyapı ve üstyapı hamlesi için belediye ekipleri tam kadro sahada

Güzelyurt Mahallesi'ni modern altyapıya kavuşturarak, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve ulaşım sorunlarına çözüm getirecek dev altyapı ve üstyapı hamlesi devam ediyor.

Güzelyurt Mahallesi'ni modern altyapıya kavuşturarak, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve ulaşım sorunlarına çözüm getirecek dev altyapı ve üstyapı hamlesi devam ediyor. Milyonlarca liralık yatırım için Nevşehir Belediyesi tüm ekipleri ile sokağa çıkma kısıtlamasında sahada görev yapıyor.

Nevşehir'in birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi'nde su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanması, kanalizasyon ve yağmur suyu problemlerinin çözülerek ulaşım konforunun arttırılması için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda bir süre önce Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı'nda başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede uzun yıllardır kullanılan eski asbestli içme suyu borularını yenileyerek kanalizasyon hattını değiştiren ve yağmur suyu hattı bulunmayan Göktürk Caddesi'ne yeni hat çeken Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Hafta içi her gün sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar 80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonları da sahada çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Merkezi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden çok sayıda iş makinesi ve personeli bölgeye sevk eden Nevşehir Belediyesi buradaki çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

Belediye ekipleri bugün bir yandan bölgedeki içme suyu abone bağlantılarını ve kanalizasyon hattı bağlantılarını gerçekleştirirken bir yandan da yeni aydınlatma sistemi için hat çekimini yaptı. Ekipler ayrıca yaya kaldırımları ve refüjler için bordür çekimi ile birlikte her iki caddeye dikimi gerçekleştirilecek binlerce ağaç için otomatik sulama sisteminin oluşturulması için yoğun mesai harcadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı