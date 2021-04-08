Güzelyurt Kaymakamı Erciyas, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Güzelyurt Kaymakamı Erciyas, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Güzelyurt Kaymakamı Erciyas, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe genelinde yapılan başarı değerlendirme sınavında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Erciyas, hediye çeki verdi.

Erciyas, yaptığı konuşmada, sınava giren tüm öğrencileri tebrik etti.

Başarılı olan öğrencilere kaymakamlık olarak kırtasiye yardımında bulunduklarını anlatan Erciyas, "Değerlendirme sınavlarımız devam edecek. Tüm başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Diğer öğrencilerimizi de motive ederek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayacağız. Tüm sınavlarda başarılı olan en iyi öğrencilerimize de yıl sonunda bisiklet hediye edeceğiz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yeter ki onlar derslerinde başarılı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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