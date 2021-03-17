Güzelyurt beyaza büründü
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Güzelyurt beyaza büründü

17.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38

Güzelyurt beyaza büründü Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Güzelyurt beyaza büründü

AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı.

Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. Tarih ve kültürel mekanlarıyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Aksaray il merkezinde ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Hasandağı bölgesinde bulunan birçok köyde beyaza büründü. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güzelyurt beyaza büründü
Güzelyurt beyaza büründü
Güzelyurt beyaza büründü
Güzelyurt beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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