Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in - Haberler
Güzelyalı, Bursa, Güncel

Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

24.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:31
Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında yapımı tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı, bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, yapılacak düzenlemelerle liman, yatların barınma ve geri saha hizmetleri yanında, Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için kullanılacak.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin eli Güzelyalı Yat Limanı'na da değiyor. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın Yat Limanı kısmı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Toplam ana mendirek boyu 485 metre, rıhtımı 325 metre, toplam alanı 32 bir metrekare ve toplam beton alanı 10 bin metrekare olan Yat Limanı Büyükşehir uhdesine geçerken, Balıkçı Barınağı kısmı ise Tarım Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte bakanlık tarafından devredilen Güzelyalı Yat Limanı'nda incelemelerde bulundu. Bursa'nın her ilçesinin ayrı bir özelliği bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mudanya'nın da Gemlik ve Karacabey ile birlikte deniz nedeniyle önem arz eden bir ilçe olduğunu vurguladı. Güzelyalı Yat Limanı'nın da özellikle yaz aylarında yat sahipleri tarafından çok yoğun olarak kullandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Mudanya Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylandı. Onaylı plana göre Yat Limanı kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyemize devredildi. Burası yatların barınma ve geri sağa hizmetleri yanında Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için önemli bir işlev görüyor ama inşallah bunu daha da geliştireceğiz. Buradaki alanları daha da düzenleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden daha güzel bir düzenleme yapacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor Haberler
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir! Haberler
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir!
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Haberler
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi Haberler
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ender Saraç Guido Senia Acun Ilıcalı
Spor Falcao Burak Yılmaz Burak Yılmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:13:22. #1.15#
title