Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir’in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında yapımı tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı, bakanlık tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, yapılacak düzenlemelerle liman, yatların barınma ve geri saha hizmetleri yanında, turizm ihtiyacı için de kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında yapımı tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı, bakanlık tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, yapılacak düzenlemelerle liman, yatların barınma ve geri saha hizmetleri yanında, turizm ihtiyacı için de kullanılacak. Kaynak: Dunya.com