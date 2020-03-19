Güzelyalı sahilindeki mendirekler seyir terasına dönüştürülecek, sahil genişletilecek Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı sahilinde bulunan mendirekler seyir terasına dönüştürülecek ve sahil genişletilecek.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı sahilinde bulunan mendirekler seyir terasına dönüştürülecek ve sahil genişletilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmak için Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlandı.

Güzelyalı sahilinde bulunan ve güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilen 5 mendirek ve etrafındaki kayalıklar, çevresine beton dökülmek suretiyle seyir terasına dönüştürülecek. Halkın kullanımına açık olarak düzenlenecek seyir teraslarının üzerlerine kafe veya büfe gibi imalatlar yapılmayacak. Halkın maksimum düzeyde faydalanması amaçlanan seyir terasları bank ve kamelyalarla donatılacak.

Mendirekler arasında bulunan kayalıkların kaldırılması ve kum ilave edilmesi suretiyle plajlar genişletilecek.

Ayrıca, sahilde bulunan yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek ve 90 ağaç ilavesi ile daha yeşil bir kordon oluşturulacak.

Kaynak: AA