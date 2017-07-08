Güzelyalı'da Trafiğe Neşter

Güzelyalı trafiğinin rahatlatılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve inşaat çalışmaları tamamlanan Çakaldere köprü ve bağlantı yolları, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından araç geçişine açıldı.

Başkan Altepe, Güzelyalı-Kurşunlu arasında düzenleme çalışmaları tamamlanan köprü ile kara yolunu törenle hizmete açtı. AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Dr. Murat Ünal'ın da katıldığı törende Bursa'da yapılan ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tüm ilçeleriyle birlikte ulaşılabilir kent olması yolundaki çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydetti. Bir yandan Bursa kent merkezi trafiğine çözüm yolları bulurken diğer yandan ilçelerin sıkıntılarıyla uğraştıklarını belirten Başkan Altepe, onlardan birinin de Güzelyalı olduğunu ifade etti. Güzelyalı kent merkeziyle Kurşunlu arasındaki ulaşımın uzun yıllardır sıkıntı olduğunu dile getiren Başkan Altepe, inşaat aşaması tamamlanan yol yapım çalışmalarıyla birlikte bu sıkıntının da tarihe karıştığını vurguladı. Daha önce Güzelyalı ile Kurşunlu arasındaki ulaşımın eski belediye önünden çift yönlü olarak sağlandığını, yeni planlamada trafik akışının tek yönlü olarak ele alındığını belirten Başkan Altepe, "Yıllardır sıkıntı olan bu konuda beklentileri karşıladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Başkan Altepe, Güzelyalı ile Kurşunlu arasındaki yol çalışmaları kapsamında 1665 metrekare alanda kamulaştırma yaptıklarını ve 4 adet bina yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Parsel üzerinde gerekli temizliğin yapıldığını ve ardından imalat çalışmalarına başlandığını hatırlatan Başkan Altepe, yol yapım güzergahı üzerinde bulunan Çakaldere mevkiinde bir de köprü inşa ettiklerini söyledi. Köprü inşaatının tamamlanmasının ardından asfalt işlemlerine başlandığını kaydeden Başkan Altepe, "Asfalt biter bitmez yolun hemen açılışını yapmak istedik. Çalışmalarda, Güzelyalı mahallesinde ulaşımı kolaylaştırma hedeflendi. Yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'lik yatırım yapıldı. Artık bu yaz Güzelyalı ulaşım sıkıntısı yaşamayacak. Buradan Kurşunlu'ya gidiş tek yönlü olarak düzenlenecek. Mudanya'ya, Güzelyalı'ya ne yapsak az" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe'yle birlikte yol açılışına katılan AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da tören kapsamında söz aldı. Çavuşoğlu konuşmasında, hükümetin Bursa ve ilçeleri için gerçekleştirdiği yatırımlar ile Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımın çözümü noktasında yaptığı yatırımlara değindi.

Başkan Altepe, konuşmasının ardından yol ile köprüyü trafiğe açarak yoldan geçen vatandaşları selamladı.