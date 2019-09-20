Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etabı başladı

20.09.2019 14:45

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap çalışmalarına başladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşması adına yeşil alanların sayılarını artırmaya devam ediyor. İlçe merkezinden kırsala kentin dört bir yanında yer alan parklardaki yürüyüş yolu, spor aleti ve oyun grupları yenilenirken, kente yeni yaşam alanları da kazandırılıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın sözünü verdiği Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında Güzelyalı Atatürk Parkı yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her yaştan Mudanyalıyı sosyal demokrat belediyecilik anlayışının ayrıcalıklarını yaşatacak hizmetlerle buluşturuyoruz. Bin 636 metrekare sert zeminden oluşan revize projesinin çalışmaları tamamlandı ve uygulamaya başladık. Taban alanı 382 metre kareye oturan sosyal tesis ve bin 182 metrekare yeşil alanı kısa sürede hizmete alacağız. Yeşil alanlar genişletilecek ve çiçeklerle park alanı renklendirilecek. Geldiğimiz noktada kentsel yaşam kalitesi, tarihi, kültürel doku ve etkin belediye yönetimiyle anılıyoruz. Mudanya hizmet ayrıcalığını yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler