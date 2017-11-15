Güzeloğlu: "Büyükbaş Hayvan Varlığımızı Yüzde 72 Arttıran Bir Büyük Şehiriz"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentteki hayvancılık faaliyetlerine ilişkin, "2002'den 2017'ye kadar baktığımızda büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 72 arttıran bir büyük şehiriz. Bu çok büyük bir sıçrama, dönüşüm ve başarıdır." dedi.



Güzeloğlu, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni gezip üreticilerle bir araya geldi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güzeloğlu, kentteki tarım ve hayvancılıkla ilgili değerlendirmede bulundu.



Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin tarım ve hayvancılık varlığına katkı sağlayan bir yer olduğunu dile getiren Güzeloğlu, bölgenin, yemden hayvan sağlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak bir organize altyapısını sağlamak hedefiyle kurulduğunu ifade etti.



Diyarbakır'ın Türk tarımında ve hayvancılığında daha iddialı bir düzeye geldiğini aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:



"2002'den 2017'ye kadar baktığımızda büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 72 arttıran bir büyük şehiriz. Bu çok büyük bir sıçrama, çok büyük bir dönüşüm ve çok büyük bir başarı. Bunun alt başlığında da bu artışın en büyük payı kültür ırkı olarak artmış."



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeni dönemde hem bakanlık üzerinden hem de Kırsal Kalkınmayı Destekleme Birimi üzerinden hibe ve desteklerini sürdüreceğini belirten Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"400 milyon lirayı aşkın doğrudan bizim Diyarbakır çiftçimize aktardığımız bir hibe desteğimiz var. 170 milyon civarında da bir kredi desteğimiz var. İkisini topladığımız zaman yaklaşık 600 milyon lirayı bulan bir sermayeyle üreticimizin emeğini buluşturan çok büyük bir katkımız var. Devlet olarak üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye'ye bir ilk ve model olan bu projede hedefimiz, buranın sınırlarıyla ve işletme sayısıyla sınırlı olmadığını da söylemek istiyorum. Gelen ve gelecek olan talepler doğrultusunda alan büyüklüğümüzü çok kısa bir süre içerisinde ötesine taşıyacağız. Katkı destek ve hibelerle daha fazla alanda, daha çok sayıda bir ihtisas besi organize bölgesine adım atacağız."