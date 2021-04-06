Güzellik yarışmasında "taç" skandalı
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Güzellik yarışmasında "taç" skandalı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika de Silva 1'inci olmasının ardından yarışmanın 2019 kazananı olan Caroline Jurie, Silva'nın tacını başından alarak 2'inci olan yarışmacıya taktı.

Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika de Silva 1'inci olmasının ardından yarışmanın 2019 kazananı olan Caroline Jurie, Silva'nın tacını başından alarak 2'inci olan yarışmacıya taktı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 4 Nisan'da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Sri Lanka'yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşandı. Yarışmada birinci olan ve "Bayan Sri Lanka" unvanını kazanan Pushpika de Silva'nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alındı.

Jurie, sahneye çıkarak Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek, Silva'nın tacını ikinci olan güzele taktı. Yaşanan olay karşısında donup kalan Silva, gözyaşları içinde sahneyi terk etti. Jurie ise, "Boşanmış kadınlar güzellik kraliçesi tacı verilemez. Kurallara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN BOŞANMADIĞI SADECE AYRI YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kafa travması yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, "Ben boşanmış bir kadın değilim. Ayrılık başka, boşanma başka. Henüz boşanmadım" ifadelerini kullandı. Silva ayrıca, kendisine "mantıksız ve aşağılayıcı" davranış şekli nedeniyle yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Yarışmanın organizatörleri, Silva'nın eşinden ayrı olduğunu ancak henüz boşanma işlemlerinin tamamlanmadığını doğrulamasının ardından Silva'dan özür diledi. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ardından Silva'nın tacı iade edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bayan Sri Lanka World'ün Ulusal Direktörü Chandimal Jayasinghe ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tacın Bayan de Silva'ya iade edileceğini belirterek, "Hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Jayansinghe, "Caroline Jurie'nin sahnede davranışı utanç vericiydi ve Bayan World örgütü bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Güzellik yarışmasında 'taç' skandalı
Güzellik yarışmasında 'taç' skandalı
Güzellik yarışmasında 'taç' skandalı
Güzellik yarışmasında 'taç' skandalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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