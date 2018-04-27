Güzellik Ürünlerinin Öteki Yüzü!

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta kozmetik ürünlerin içerdiği kimyasallar, kozmetik ürünlerinin uzun süre kullanımında oluşabilecek hastalıklar ve kozmetik ürünlerin güvenliği ve kozmetik ürünlerin zararlı etkilerinden korunmak için neler yapabileceğimizle ilgili bilgilere yer verildi.