Güzellik sektöründen Müzik Dünyasına
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Güzellik sektöründen Müzik Dünyasına

Güzellik sektörünün genç ve başarılı girişimcilerinden Neslim Güngen, bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdü. Müzik aşığı Güngen, ilk single'ı "Kara Liste" ile müzik dünyasına adım attı.

Güzellik sektöründen Müzik Dünyasına
10.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:44

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciri ile tanınan Neslim Güngen, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Müzik sevdalısı Güngen, ilk profesyonel single çalışması "Kara Liste" ile müzik dünyasına adım attı. Sözü Gökhan Şahin'e, müziği İrfan Özata'ya ait "Kara Liste"nin düzenlemesine ise Miraç Kutlu imza attı. Mix'i Utku Ünsal, mastering'i Emre Kral tarafından yapılan hareketli şarkıya renkli bir de klip çekildi. 2020 yazının hit şarkısı olmaya aday "Kara Liste"nin klip çekimlerinde 28 kişilik bir ekip görev aldı. Yönetmen koltuğunda Emrah Özbilen'in oturduğu klip, Neslim Güngen'in YouTube kanalında yayınlandı. ve yalnızca 48 saat içinde 1 milyon görüntülemeye ulaştı. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Neslim Güngen, şarkısının gördüğü ilgi üzerine dinleyicilerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin

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