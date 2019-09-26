Güzellik sektörü başkentte buluştu

26.09.2019 19:08

"Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı", Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunan fuarda, dünyaca ünlü birçok marka, yeni ürünlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergiliyor.

Alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler ve diğer sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, konuklara güzellik trendleri, yeni ürün ve uygulamalar anlatılıyor.

Güzellik sektörünü bir araya getirmeyi amaçlayan, yerli ve yabancı birçok markayı buluşturan, yeni teknolojilerin sergilendiği güzellik ve bakım fuarında, ayrıca, yerli ve milli üretim güzellik cihazları görücüye çıkıyor.

Türkiye'de güzellik pazarının büyümesine katkı sağlamak amacıyla yılda 2 kez düzenlenen fuar, 4 gün boyunca ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA