Güzellik salonu alev alev yandı
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Güzellik salonu alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.

Güzellik salonu alev alev yandı
13.05.2020 03:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 03:06

Balıkesir'in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01: 00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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