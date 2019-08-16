Güzellik merkezine silahlı saldırı

Güzellik merkezine silahlı saldırı

Denizli'nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.

16.08.2019 11:53
Güzellik merkezine silahlı saldırı

Denizli'nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.N.Ç. isimli şahsa ait güzellik merkezine gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Sabah iş yerine gelen H.N.Ç., dükkanının kurşunlandığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri ardından şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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