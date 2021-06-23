Güzellik merkezinde istismara uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı
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Güzellik merkezinde istismara uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı

Güzellik merkezinde istismara uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

40 yaşındaki mağdur kadın iddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından kendi güzellik merkezinde cinsel istismara uğradı.

40 yaşındaki mağdur kadın iddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından kendi güzellik merkezinde cinsel istismara uğradı.

Mağdur kadın ve avukatı Barış Erbaş Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına bağlanarak yaşananları anlattı.

Talihsiz kadın o anları şöyle anlattı: " Yeni açtığım iş yerim için benden sosyal medya üzerinden randevu aldı, eski hastam sandım kabul ettim. Geldiğinde bana polis olduğunu ve emniyete gitmemiz gerektiğini söyledi. Polis rozetini, kimliğini gösterdi" dedi. Olayın detayları ise kan dondurdu. "Çok ağır şiddet kullandı, silahı boğazıma soktu, 18 gündür yemek yiyemedim, kafamı vurdu, kendi iş yerimde saldırıya uğradım. Kafamı poşet ile sararak nefes alamamı engelledi."

Yayına avukatı Barış Erbaş'ta katıldı. Şikayette bulunduklarını söyleyen Erbaş, "Polis gibi tam tesisatlı geliyor, bir profesyonel, şu an yakalanmadı ama yakalanacağından eminiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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