Güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz iddiasına tutuklama - Haberler
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Güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz iddiasına tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz iddiasına tutuklama

ŞANLIURFA'da, cilt bakımı yaptığı Çekya uyruklu L.A.M.'ye (20) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen güzellik merkezi sahibi Aydın Dağ, tutuklandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, cilt bakımı yaptığı Çekya uyruklu L.A.M.'ye (20) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen güzellik merkezi sahibi Aydın Dağ, tutuklandı.

Yüksek lisans için Türkiye'de bulunan ve bir süre önce Şanlıurfa'ya gelen Çekya vatandaşı L.A.M., iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın Dağ'ın teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti. Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, Dağ'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. ?


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