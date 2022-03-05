Güzellik merkezi çalışanları sözleşme imzalatıp, rakamlarla oynayarak dolandırmış

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR merkezli 18 ilde, bir güzellik merkezinin şubelerine yönelik düzenlenen 'dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan 43 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin, stajyer öğrenci gibi davranıp prim usulü çalıştıklarını belirterek vatandaşlara 'kampanya var' diyerek sözleşme imzalattıkları, ardından da sözleşme üzerinde oynama yaparak 600 liralık rakamı 1600 lira olarak değiştirdikleri, avukat gibi arayıp, ödemedikleri takdirde haciz başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü.

Bir güzellik merkezinin şubeleri tarafından dolandırıldığını öne süren çok sayıda kişi, polise başvurdu. Bunun üzerine Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 3,5 ay süren teknik takipte, güzellik merkezinin 18 ildeki şubelerinde yönetici ve çalışan 43 kişinin vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Kırşehir merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. İş yerlerinden yapılan aramamalarda 200'ye yakın abonelik sözleşmesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.Ş., B.E., S.A. ve E.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler ise ifadelerinde, suçsuz olduklarını, yöneticilerinin 'İşten atarız' tehdidiyle olaya karıştıklarını söyledi.