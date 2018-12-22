Güzellik Kraliçesi, Zayıflamak İsterken Böbreklerinden Oldu

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

TAKVİYE BESİN BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLDU

Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı.

DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLI HAYAT SÜRDÜRÜYOR

Filipinli güzel, teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkar aşamasında olduğu için Tokyo'ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada'nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

Kaynak: DHA