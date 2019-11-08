GÜZELLİK KRALİÇESİ YENİDEN YARGILANIYOR

08.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:17

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Uluslararası güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapis cezası aldığı davada, tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, müşteki H.F ve taraf avukatları katıldı.

TARAFLAR İSTİNAFA BAŞVURDUSibel Demiralp ile 5 sanığın, işadamı H. F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı gerekçesiyle 2018 yılında 3 ayrı suçtan 13 yıl hapis cezası aldığı davanın, 2018 yılında karara bağlanmasının ardından taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuşlardı. "MÜŞTEKİ H.F'NİN MADDİ KAYBI KARŞILANSIN"Kararın bozulmasının ardından başlanan yargılamada, işadamı H. F.'nin avukatı, H.F'nin maddi kaybının karşılanmasına yönelik taleplerini dile getirdi.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme heyeti, sanıkların müşteki H. F.'ye bin 925 TL ve 660 dolar ödemesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA