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Güzellik kraliçesi adaylarının deniz keyfi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Güzellik kraliçesi adaylarının deniz keyfi

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.

Hürriyet - Magazin Haberleri
40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor

40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
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