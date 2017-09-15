Güzellik Köprüleri Kuruyor

İngiltere'den Türkiye'ye getirdikleri '3D Kaş Şekillendirme' yöntemiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren EMÀY Cosmetics, Türkiye'den Almanya'ya saç götürüyor; Almanya'dan ise Türkiye'ye kirpik getiriyor. Başarılı kadın girişimciler, sundukları eğitim paketleriyle de tıpkı kendileri gibi girişimci uzmanlar yetiştiriyor. EMÀY Cosmetics, kaş ve kirpik alanında dünyanın en önde gelen uygulamaları arasında yer alan Sleek Brows ve Allure Lashes markalarının Türkiye'deki tek temsilcisi konumunda yer alıyor.

Firma kaş ve kirpik teknolojisinde dünyadaki yenilikleri takip ederek Türkiye pazarına sunuyor. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla hareket eden EMÀY Cosmetics, Türkiye'nin her iline hizmetlerini ulaştırmayı hedefliyor. EMÀY Cosmetics kurucuları Dilay Şahin ve Emel Şakur," Yaptığımız işler ile Türkiye ve Almanya arasında köprü kurmak istiyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye kirpik getirerek 100 bin Euro değerinde ithalat yapmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise bir yıl içinde Türkiye'den Almanya'ya 200 kg saç ihraç etmek. Amacımız ülkemiz ekonomisine ve gelişime katkı sağlamak. İşimizi geliştirmek için çok çaba gösteriyoruz sektördeki yenilikleri devamlı takip ederek çalışmalarımızı yurt dışı bağlantılı sürdürüyoruz" dedi.

ASIL İŞİMİZ EĞİTİM

Sundukları eğitim paketleriyle girişimciliğe de destek olan EMÀY Cosmetics güzellik sektörüne adım atmak isteyenlerin yanında oluyor. EMÀY Cosmetics kurucuları Emel Şakur ve Dilay Şahin,"Güzellik adına pek çok çalışmamız oldu ama asıl işimiz bilgilerimizi başkalarına aktararak onlarında bir uzman olmasını sağlıyoruz. Biliyoruz ki eğitimlerimizle ne kadar çok kişiye ulaşırsak hem katılımcılara faydamız olur hem de sektörün gelişimine katkı sağlarız. Güzellik sektöründe ilerlemek isteyenlerin en iyi ve kaliteli şekilde eğitilmesini amaçladıklarını" ifade etti.