Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

27.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:35
Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

Hindistan'ın en popüler sitelerinden 'Bollyinside', dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.

Güzelliğiyle dillere destan olan oyuncu Fahriye Evcen birçok ismi geride bırakarak listede yerini aldı.

SUUDİ PRENSES BİRİNCİ OLDU

Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu. İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...

Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:54:50. #1.14#
title