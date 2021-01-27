Güzelliğiyle sınırları aştı! Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde

Hindistan'ın en popüler sitelerinden 'Bollyinside', dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.

Güzelliğiyle dillere destan olan oyuncu Fahriye Evcen birçok ismi geride bırakarak listede yerini aldı.

SUUDİ PRENSES BİRİNCİ OLDU

Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu. İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...