Güzelliği ile mest eden ters laleleri koparmanın cezası 80 bin lira

Güzelliği ile mest eden ters laleleri koparmanın cezası 80 bin lira Van'ın Bahçesaray ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa harikası ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluştururken, koparana 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor.