Güzelliği ile dikkat çeken 'Badem Adası'nda hasat zamanı

07.09.2019 10:19

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yer alan 3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da hasat başladı. Çoğunluğu kadın 25 kişinin çalıştığı badem adasında bu yıl bin tondan fazla hasat beklendiği öğrenildi.



Türkiye'nin önemli badem üretim yerlerinden olan ve 6 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin ton bademin yetiştirildiği Ağın ilçesinde hasat başladı. İlçe genelinde başlayan hasatta en güzel görüntüyü, kaymakamlık tarafından işletilen Badem Adası verdi. Keban Baraj Gölü Havzasında 3 tarafı sularla çevrili olan Badem Adasın'da 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacı bulunduğu belirtildi.Kaymakamlık tarafından İş-Kur üzerinden alınan çoğunluğu kadın 25 kişilik ekip adada günlük 200 ağaçta hasat yapıyor. Makine ve elle silkelenen bademler toplanıp, kurutulduktan sonra satışa sunuluyor. Geçen sene 800 ton rekolte elde edilen adadan bu sene bin tondan fazla badem çıkması bekleniyor. Sık sık adayı ve çalışanları ziyaret eden Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, katma değer olarak daha fazla gelir elde etmek amacıyla ilçede badem işleme tesisi kurmak için çalışma yaptıklarını da aktardı.



"Bu yıl bin ton üretim bekleniyor"



Türkiye geneline 300 bin dekar alanda 800 bin ton badem üretimi gerçekleştirildiğini anımsatan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, geçtiğimiz yıl sadece Ağın ilçesinde ise 6 bin dekarda 800 ton badem üretimi gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise bin 33 ton hasat yapmayı planladıklarını aktardı.



Türkiye'nin badem üretiminde yüzde birini karşıladıklarını da anımsatan Cıdıroğlu," 2021 yılında hedefimizde de 9 bin dekar alanda yüzde 2,5 üretim yapmayı planlıyoruz. Ağın'da badem, teşviklerle iyi bir yol aldı. Aslında Ağın yerli bademi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu yıl adada rekolte olarak bin 33 ton badem bekliyoruz. Bu badem adası dediğimiz alanda kaymakamlığımız tarafından 360 dekar alanda 10 bin adet badem dikimi yapıldı. 2010 yılından bu yana yıllık 6-9 ay, yüzde 80 bayanların oluşturduğu İş- Kur destekli 25 çalışanı ile bademcilik projeleri uygulanmaktadır"dedi.



"İlçede gelir kapısı oldu"



Badem adasında yerli ırk olarak 4 çeşit badem üretimi yapıldığına değinen Cıdıroğlu," Bademi ham olarak işlenmemiş bir şekilde üreticiden tüketiciye satıyoruz. Katma değer olarak daha fazla gelir elde etmek amacıyla badem işleme tesisleri kurma planlarımız var. Tabi ki bu özel sektör girişimleri ile olursa daha güzel olacaktır. Bademin kırılması, paketlenmesi, işlenmesi, badem şekeri ve badem ezmesi gibi farklı ürünler üretmek üzere özel sektör girişimcileri ile özel bir badem işleme tesisi kurmak katma değer katacaktır"diye konuştu.



2010 yılından itibaren bademin bölgede gelir kapısı olduğunun altını çizen Cıdıroğlu,ilçe için bademin önemli bir kaynak haline geldiğini ifade etti.



"Günlük 200 ağaçta hasat"



Sabah erkenden hasada başladıklarını aktaran işçilerden Kemal Öksüzoğlu, "Ağın kaymakamlığına ait badem adasında çalışıyoruz. Brandamızı seriyoruz burada 4 çeşit badem olduğu için sırası ile indiriyoruz. Günde ortalama 200 ağaçta hasat yapıyoruz" şeklinde konuştu.



3 çocuk okutan ve badem adasında çalışarak evini geçindiren Yıldız Ak ise bademin kendileri için gelir kapısı olduğunu, bu sayede aile geçimini sağladığını aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA