Güzelliği duvarınızı süslesin
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Güzelliği duvarınızı süslesin

Güzelliği duvarınızı süslesin
Hürriyet - Haberler | Magazin

"KURU BOYA VE PASTEL KALEMLE RESMEDİYORUM"İzzet Celiloğlu, @izzetcelilogluHem Türkiye'den hem de yurtdışından gelen siparişleri Instagram üzerinden alan İzzet Celiloğlu, 30 yıldır portreler çiziyor: "Instagram hesabımda çizdiğim resimlerimi paylaşınca siparişler almaya başladım.

"KURU BOYA VE PASTEL KALEMLE RESMEDİYORUM"

İzzet Celiloğlu, @izzetceliloglu

Hem Türkiye'den hem de yurtdışından gelen siparişleri Instagram üzerinden alan İzzet Celiloğlu, 30 yıldır portreler çiziyor: "Instagram hesabımda çizdiğim resimlerimi paylaşınca siparişler almaya başladım. Daha sonra işler hızlandı. Evcil hayvan portreleri yapmak beni mutlu ediyor. Çünkü onları tarifsiz bir duyguyla seviyorum. O sebeple çizimlerim ağırlıklı olarak patiler üzerine. Sipariş vermek isteyenlerden bana bir fotoğraf göndermelerini rica ediyorum. O fotoğrafı renkli kuru boya ve pastel kalemlerle resmediyor, kargo yoluyla adreslerine gönderiyorum." (Fiyatı ortalama 350 lira)

"İngiltere'deki ilk işverenimin köpeği Simba. Ben hediye etmiştim."

"EN ÇOK SEVDİĞİM İKİ ŞEYİ BİRLEŞTİRDİM"

Evre Başak Okumuş, @pawmuseum

Evre Başak Okumuş kendi kedisinin portresini çizerek başlamış işe: "Oturup büyük bir keyifle Minty'nin tablosunu yaptım ve sosyal medyada paylaştım. Aldığım reaksiyona çok şaşırmıştım. Gören herkes bir anda kendi kedisinin, köpeğinin tablosunu istemeye başladı. Stilimi çok farklı bulmuş ve çok beğenmişlerdi. Sonra en çok sevdiğim iki şeyi düşündüm: Resim yapmak ve tabii ki hayvanlar! 'Eğer böyle bir iş yoksa o zaman ben yaratmalıyım' dedim ve Paw Museum'u kurdum."

"Sütlaç. Dubai'deki müşterim partneri için sipariş etti."

Müşteriler @powmuseum Instagram hesabı üzerinden sipariş vererek istedikleri hayvan portresini çizdirebiliyor. Ressam Okumuş "'Tabloyu görünce ağlamaya başladım' tepkilerini ilginç bir şekilde çok fazla alıyorum ve resim yaparak insanların kalbine bu derece derinden dokunabilmek beni çok mutlu ediyor. Yakında siparişi çok daha kolaylaştıran bir internet sayfası da açmayı planlıyorum" diyor. (Fiyatlar tablonun boyutuna ve çizilecek hayvan sayısına göre değişiyor. Ortalama 150-1500 euro aralığında...)

"Luna. Takipçim onu hep bebek haliyle hatırlamak istiyordu."

Kaynak: Hürriyet

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