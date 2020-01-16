Güzelleşmek isteyen Avrupalılar Ömer Berberoğlu'nu tercih ediyor

16.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:20

Gaziantep'te Estetik cerrahide önemli isimmler arasında yer alan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ömer Berberoğlu, yurt içindeki hastalarının yanı sıra yurt dışından, özellikle Avrupa ülkelerinden güzelleşmek için gelenlerin de yoğun ilgisini görüyor.



Güzel ve estetik bir görünüme sahip olmak 7'den 70'e herkes için önemli hale gelirken,fit bir vücuda sahip olmak için Avrupa'dan sağlık turizmi kapsamında güzelleşmek için gelenler Ömer Berberoğlu'n buluyorlar.Ömer Berberoğlu yaptığı başarılı ameliyatların yanı sıra iyileştirici ve hasta memnuniyeti ile de tanınan hekimler arasında yer alıyor. Hastalarının ön yargılarını anlayarak hareket eden Berberoğlu, onların korkularını gideren iletişim becerisi ile de tercih edilen cerrahlar arasında bulunuyor. Kendilerine gelen hastaların en çok lipomatik tedaviyi tercih ettiklerini belirten Ömer Berberoğlu, tedavi yöntemleri ile ilgili ise, "Lipomatik estetik cerrahın yağ dokusundan çok ince kanüllerle kesi ve dikiş olmadan yağ alımı yaptığı bir cihaz operasyonudur. Lipomatik uygulamasının en büyük özelliği vücuda faydalı olan yağların ayrılabilmesidir, bu özelliğin teşhisi cerrahın muayenesinde belirlenir. Bir diğer önemli özellik de vücuttan klasik yöntemlere göre daha fazla miktarda yağ alımı yapılabilmesine olanak tanır. Lipomatikte dokulara herhangi bir zarar verilmediği için uygulama sonrasında morarma ve şişlik çok azdır.Bu uygulama kesinlikle bir zayıflama metodu değildir, vücutta belirli bölgelere (basen, kollar, gıdı, diz içleri vs.)birikmiş, katılaşmış yağ hücreleri için uygulanan bir şekillendirme işlemidir. İşlem sonrası hasta hemen normal hayata dönebilir. Unutulmaması gereken şey işlemi uygulayacak olan hekimin tecrübesidir. İlk randevuda sizin nasıl bir bölgesel incelme istediğinizi anlıyor ve lipomatik yönteminin size uygun olup olmadığını belirliyor akabinde kombine tedavi seçeneklerine gerek olup olamadığına karar veriyoruz.Biz yurt dışından güzelleşmek için bize gelen hastaları bel, karın ve bacak bölgesindeki cilt altı yağ dokusunu ileri teknolojiye sahip cihazlarla tedavi ederek düzeltiyoruz.Onca doktor varken neden sizi seçiyorlar diye sorduğumuz Ömer Berberoğlu,hastalarımız sonuç odaklı belirli bir ağrıya dayanabiliyorlar onlar için önemli olan vücut şekil verme ameliyatının başarılı olabilmesidir.Ayrıca hasta memnuniyeti ile ameliyat öncesi ve sonrası hasta videoları ve fotoları görmek onların tercihinde olmamızı sağlıyor diye cevap veriyor. Berberoğlu,bize tedaviye gelen çok ünlü isimler var vücutları şekillenince mutlu olarak ayrılıyorlar.Bu yöntemle en çok yağ aldırılan bölgeler erkeklerde spor ve diyet ile giderilemeyen inatçı bölgeler olarak tanımlanan karın bel,göğüs iken,kadınlarda karın bel sırt kol iç bacak basen ve gıdıdır. Hastalar operasyon sonrası kısa bir süre dinlendikten sonra işlerine, evlerine, alışverişlerine devam edebiliyorlar.Haftalarca kullanılan korseler, inmeyen ödemler,hematomlar, morarmalar, şişlikler ve dayanılmaz ağrılar lazer ve ultrasonik lipoliz operasyonları ile tarihe karıştı diyebiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA