Güzelleşmek İçin Sağlığınızı Tehlikeye Atmayın!

Bilinçsizce satın alınan kozmetik ürünleri sağlığımızı tehdit ediyor. Cildimize birebir temas eden bu ürünler konusunda seçici olmak, ileri yaşlarda yaşanabilecek sağlık problemlerini önlememize fayda sağlayabilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Medyada sıklıkla yer alan uzman görüşlerini derleyen Medya Takip Merkezi'nin verilerine göre merdiven altı kozmetik ürünler, alerji, tahriş, hormonal bozukluk gibi rahatsızlıklara yol açmanın yanı sıra kansere de davetiye çıkartıyor. Bir diğer yan etkisi olarak karşımıza çıkan akne ise, cildin fazla yağ üretmesi ve gözeneklerin içine dolarak tıkanması ile oluşuyor.

Kozmetik ürünlerin zararlarını en aza indirmek ise, bilinçli satın almadan geçiyor. Cildimizi emanet ettiğimiz kozmetik ürünleri alırken taviz vermemek, içerisinde zararlı madde bulunan ürünlerden kaçınmak ve doğal olanları tercih etmek gerekiyor.

Uzmanların önemle uyardıkları bir diğer konu ise cilt temizliği. Ciltte yaşanabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek için, gece makyajla uyumamak, temizleme sütü veya gül suyu ile düzenli temizlemek gerekiyor.

MTM'nin konuyla ilgili yaptığı medya araştırmasına göre, Ocak ayından bu yana kozmetik ürünlerinin zararları yazılı, görsel basın ve internet medyasında toplamda 4 bin 519 habere konu oldu.

