Güzelleşirken meslek öğreniyorlar

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesinin kadınlara yönelik açtığı cilt bakımı ve epilasyon kursu yoğun ilgi görüyor.

Sağlıklı cilt ve onu korumanın en doğru yöntemlerini, uzman eğitmenler tarafından, uygulamalı derslerle öğrenen kadınlar, hem cilt bakımının ve makyajın inceliklerini öğreniyorlar.

Çukurova Aytekin Kuru Halk Eğitim Merkezinin destek verdiği bu kursları bitiren kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar alarak, kendi iş yerlerini açabiliyor, ya da çalışma imkanı bularak aile bütçelerine katkıda bulunabiliyor.

Belediyenin kurslarına katılan kadın kursiyerler, her türlü cilt bakımı ve çeşitli makyaj uygulamalarıyla beraber, epilasyon teknikleri konusunda, doğru bilgileri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldukları için ve bu becerileri ekonomik olarak kazanca dönüştürme şansları olduğu için de ayrıca mutlu olduklarını söylediler. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel