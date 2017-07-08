Güzeller Gece Kulübünde Sahneye Çıktı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Derya Uluğ konseri öncesi Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri sahnede kısa şov yaptı.



Kemer'deki Club Aura'da şarkıcı Derya Uluğ sahneye çıktı. Konser önce gece kulübüne gelenler ilk olarak DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçılarının şovlarıyla eğlendi. Gece ise Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın 20 finalisti, 9 Temmuz'da yapılacak final gecesi öncesi sahneye çıkarak kısa şov yaptı. Gece kulübüne gelenlere güzeller tanıtıldı.



Güzellerin ardından sahne alan Derya Uluğ 'Okyanus' şarkısıyla başladığı konserinde hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Derya Uluğ söylediği Sezen Aksu parçalarıyla alkış aldı.



- Antalya