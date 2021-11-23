Güzelköy Muhtarı Akbulut'tan MASKİ'ye ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Muhtar Akbulut, mahallesinde başlayacak olan alt ve üstyapı yatırımından dolayı memnuniyetini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut'u konuk etti. Muhtar Akbulut, MASKİ'nin bu güne kadar mahallesinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, başlayacak olan alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de mahalle sakinleri ve şahsı adına selamlarını ve teşekkürlerini ileten Muhtar Akbulut, Genel Müdür Aslay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Güzelköy'e 4,5 milyon TL'lik yatırım yapılacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, nazik ziyaretinden dolayı Muhtar Karabulut'a teşekkür ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürme vizyonu doğrultusunda alt ve üstyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Güzelköy mahallemizde kısa süre içerisinde alt ve üstyapı çalışmaları için ilk kazmayı vuracağız. Mahallemizde 4 milyon 500 bin TL yatırımla 3 bin 700 metre kanalizasyon, 6 bin 150 metre içme suyu hattı, bir adet 750 kişilik foseptik ve 19 bin metrekarelik kilitparke taş imalatı gerçekleştireceğiz. Yatırımlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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