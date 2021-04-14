Güzelköy Mahallesine 2 kilometrelik yeni yol
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Güzelköy Mahallesine 2 kilometrelik yeni yol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güzelköy Mahallesine 2 kilometrelik yeni yol

Melikgazi ilçesini yaşanabilir ve daha konforlu ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesi'nde yeni açılan yollara sıfır asfalt yaparken, bozuk ve çukur olan yollarda da yama asfalt çalışmalarına başladı.

Melikgazi ilçesini yaşanabilir ve daha konforlu ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesi'nde yeni açılan yollara sıfır asfalt yaparken, bozuk ve çukur olan yollarda da yama asfalt çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Güzelköy Mahallesi'nde 2 kilometrelik yola asfalt çalışması yaparak hizmete sundu.

Yapılan yol çalışması ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hareket ediyoruz. Geçtiğimiz sezon 170 kilometre asfalt yol yaparak rekor kırmıştık. Bu yıl da yeni rekor bir hedef koyduk ve bunun da çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz. Amacımız, ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarına asfalt yollar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımız ilçemizin her yerinde daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürecek. Yatırımlarımızı sürdürürken mahallelerimizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da merkez kırsal ayrımı gözetmeden ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Güzelköy Mahallemize 2585., 2586., 2587. Sokaklarda ve İlksu Caddesi'nde asfalt çalışması yaptık. Güzelköy ve Melikgazi halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Güzelköy Mahallesine 2 kilometrelik yeni yol
Güzelköy Mahallesine 2 kilometrelik yeni yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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