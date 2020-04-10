Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Melikgazi Belediyesinden, tarihi Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettirilği bildirildi.

Melikgazi Belediyesinden, tarihi Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettirilği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir yandan yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi diğer yandan da Güzelköy Mahallesi'nde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu Nize olarak bilinen ve KASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan Güzelköy Mahallesi'nde kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza başladık. Tüm kırsal mahallelerimize gerekli hizmetleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mümtaz Durmuş ise mahallesine emek veren ve güzel hizmetler sunan Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA