Güzelhisar Sosyal Tesislerinde 10 günlük Kış Molası

Güzelhisar Sosyal Tesisleri 30 Kasım- 9 Aralık 2021 tarihleri arasında hizmet vermeyecek

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri, kışa hazırlanmak, bakım ve diğer çalışmalar nedeniyle 10 gün hizmet vermeyecek.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nin @guzelhisartr sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Misafirlerimiz,

Tesisimiz sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla; Kış Mevsimine hazırlanmak için bakım ve diğer çalışmalar nedeniyle 30 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında hizmet vermeyecektir. 10 Aralık 2021 Cuma günü sizlerle yeniden buluşacağız.

Bilgilerinize sunar; Sağlıklı günler dileriz. "

Güzelhisar Sosyal Tesisleri

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