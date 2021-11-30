Güzelhisar Sosyal Tesislerinde 10 günlük Kış Molası
Güzelhisar Sosyal Tesisleri 30 Kasım- 9 Aralık 2021 tarihleri arasında hizmet vermeyecekAliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri, kışa hazırlanmak, bakım ve diğer çalışmalar nedeniyle 10 gün hizmet vermeyecek.
Güzelhisar Sosyal Tesisleri 30 Kasım- 9 Aralık 2021 tarihleri arasında hizmet vermeyecek
Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri, kışa hazırlanmak, bakım ve diğer çalışmalar nedeniyle 10 gün hizmet vermeyecek.
Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nin @guzelhisartr sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:
"Değerli Misafirlerimiz,
Tesisimiz sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla; Kış Mevsimine hazırlanmak için bakım ve diğer çalışmalar nedeniyle 30 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında hizmet vermeyecektir. 10 Aralık 2021 Cuma günü sizlerle yeniden buluşacağız.
Bilgilerinize sunar; Sağlıklı günler dileriz. "
Güzelhisar Sosyal Tesisleri
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