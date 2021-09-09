Aliağa'da Güzelhisar Caddesi asfaltlanıyor

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonunda başladığı sıcak asfalt serim çalışmalarını kentin ana arterlerinden olan Güzelhisar Caddesi'nde sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program dahilinde hareket eden ekipler, kent genelinde deforme olmuş tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yaparak yolları yaya ve araç trafiği için konforlu hale getiriyor.

Yaz döneminde başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, Nene Hatun Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklar, Siteler Mahallesi 493 ve 500 sokak ile Tanker Garajı yolu sıcak asfaltla kaplandı.

BAŞKAN SERKAN ACAR, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR

Belediye ekipleri program dahilinde, trafik akışının yoğun olduğu kentin ana arterlerinden Güzelhisar Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfaltla kaplanan Güzelhisar Caddesi, modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar kapsamında caddeye bugüne kadar bin 750 ton sıcak asfalt serildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, asfalt çalışmalarını sık sık yerinde inceliyor. Asfaltlama çalışmalarını yürüten ekibi ziyaret eden Başkan Serkan Acar, tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ALİAĞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ENGİN MEMİŞ, "ALİAĞA GENELİNE ÜÇ AYDA 18 BİN 500 TON SICAK ASFALT SERDİK"

Sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Çalışmalarımızın devam ettiği Güzelhisar Caddesi'nde bugüne kadar bin 750 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Aliağa geneline, yaz ayı başından bugüne kadar, üç ayda, 18 bin 500 ton sıcak asfalt serdik. Güzelhisar Caddesi'ndeki çalışmalarımızın ardından program dahilinde yer alan Yeni Mahalle'de Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddesi, 980-981-1403-1427 sokaklar, Yeni Şakran Mahallesi'de Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'de Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 sokaklarını asfaltlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler