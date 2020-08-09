Güzelhisar'a sosyal tesis geliyor
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Güzelhisar'a sosyal tesis geliyor

Aliağa Belediyesi; yerelde kalkınmayı sağlamak, doğal yöresel ürünleri yaşatmak, folklorik kültürel mirasa sahip çıkmak ve köylere yeniden hayat vermek için başlattığı "Marka Kent Aliağa" projesi kapsamında tarihi Güzelhisar Mahallesini doğayla iç içe olmak isteyen günübirlik ziyaretçiler...

Güzelhisar'a sosyal tesis geliyor
09.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:25

Aliağa Belediyesi; yerelde kalkınmayı sağlamak, doğal yöresel ürünleri yaşatmak, folklorik kültürel mirasa sahip çıkmak ve köylere yeniden hayat vermek için başlattığı "Marka Kent Aliağa" projesi kapsamında tarihi Güzelhisar Mahallesini doğayla iç içe olmak isteyen günübirlik ziyaretçiler için hazırlıyor.

Aliağa Belediyesi, tarihi Güzelhisar Mahallesini günübirlik ziyaretçiler için sosyal tesis yapıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir animasyon video ile projeyi kamuoyuna ilk kez duyurdu. Başkan Acar, video ile birlikte paylaştığı mesajda; "Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği, tarihi Kervan Yolu üzerinde bulunan, zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar'ımızı günübirlik turizme hazırlıyoruz. Güzelhisar'ı ve çevre mahallelerimizi çekim merkezi yapacak Güzelhisar Sosyal Tesislerimizin yapımına başlıyoruz. Yapılacak sosyal tesisimizde, köylerimizde üretilen ürünlerle donatılmış kahvaltı sofralarında buluşmak dileğiyle... Aliağa'mıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Doğayla iç içe, tarih ve kültür zenginliği

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olarak bilinen Aliağa'daki deniz, tarih ve doğa turizmi olanaklarının çeşitliliği ziyaretçileri şaşırtıyor. Antik Çağ, Roma, Saruhanoğulları ve Osmanlı döneminden cumhuriyetin ilk 50 yılına kadar tarımsal zenginlikleriyle bilinen Aliağa'da belediye tarafından başlatılan alternatif turizm, tarih, doğa kültür turizm seçenekleri ve doğaya dönüş projeleriyle kırsal yaşam yeniden canlanırken, Aliağa günübirlik turizmde cazip destinasyonlardan birine dönüşecek. Projeyle yakın gelecekte ekoköy ve ekoturizm çalışmaları başlatılması hedefleniyor.

Hafta sonu kahvaltısı için yeni alternatif: Güzelhisar

Aliağa Belediyesi geçtiğimiz yıl yöresel ürünlerin kaybolmadan yaşatılması amacıyla bir çalışma başlattı. Çeşitli yöresel ürünlerin marka tescilini yaptıran belediye, bu ürünleri ilçedeki kooperatif, birlikler ve yerel üreticiler işbirliğiyle "Aliağa" markasıyla satışa sundu. Aliağa'nın tarım ve hayvancılık kaynaklı doğal ürünlerini çeşitli satış noktalarında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan belediye, şimdi de doğal ürünleri günübirlik ziyaretçilere sunmak için kırsal tasarım ve ekoköy projeleriyle köylere yeniden hayat verecek. Bu kapsamda ilk olarak bölgenin tarihi geçmişi, camileri ve kültür varlıkları ile öne çıkan tarihi İzmir-Balıkesir Kervan yolu üzerindeki Güzelhisar Mahallesi adeta yeniden ayağa kalkacak.

Aliağa Belediyesinden sosyal tesis

Aliağa Belediyesi, Güzelhisar'da günübirlik ziyaretçiler için köyün tarihi ve doğal dokusuna uygun bir sosyal tesis inşa edecek. Tesis ile Güzelhisar, hafta sonu kahvaltısı ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için İzmir'in doğa içinde alternatif bir mahallesi olacak. Sosyal tesisin ihalesine çıkan belediye, kısa süre içinde sosyal tesisi hizmete açarak günübirlik ziyaretçileri ve tarih-doğa tutkunlarını mahalleye davet edecek. Kuzey Ege Otoyolu ile İzmir merkezden dakikalar içinde ulaşılabilecek sosyal tesiste; yaz bahçesi, cam restoran, özel teraslar ve balkonlar, kış restoranı, çocuk oyun alanları, köy pazarı ve yöresel ürün satış tezgahları, gözleme evi, dibek kahvesi, otopark ve mescit olacak.

Sokaklar rengarenk çiçek açacak

Aliağa Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalarla Güzelhisar'ın doğal güzellikleri de öne çıkacak. Üniversitelerin işbirliğinde yapılacak kırsal tasarım etkinlikleri ve sanatsal çalışmalarla köy sokakları kapıları, ortak kullanım alanları resimler ve canlı renklerle adeta çiçek açıp ziyaretçileri etkileyecek. Güzelhisar; köy duvarlarında açan çiçekler, çam ağaçlarıyla kaplı doğası, tertemiz ve serin havası, köy yaşamının güzelliği ve köy lezzetleriyle doğaseverler açısından çok önemli bir çekim merkezi haline gelecek. Güzelhisar'a çok yakın olan mavi bayraklı Ağapark plajları da günün devamında masmavi denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için önemli bir seçenek olacak.

Tarihi Kervan Yolu projesi de başlayacak

Öte yandan Aliağa Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesiyle birlikte Tarihi Kervan Yolu projesine de start verecek. Projenin en önemli ayaklarından birini, geçmişte tarihi kervan yolunda deve kervanlarının konakladığı Güzelhisar oluşturacak. Güzelhisar Sosyal Tesisleri proje videosu, Aliağa Belediyesinin kurumsal Youtube hesabında yayınlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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