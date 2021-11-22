Güzelcehisar Turizm Köyü TÜRSAB Acenta Temsilcilerini Ağırladı

BARTIN (Habermetre) - Güzelcehisar Lav Sütunları ve Güzelcehisar Köyü'nün turizmini geliştirmek ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla başlatılan; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün proje sahibi olduğu ve 2018 yılında tamamlanan BAKKA destekli "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"nin tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, 2020 yılında Bartın Valiliği Proje Ofisi tarafından hazırlanan Bartın İl Özel İdaresi'nin proje sahibi olduğu "Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor" projesinde de sona gelindi.

Vali Sinan Güner'in talimatları doğrultusunda, tamamlanan projelerin tanıtımı ve turizme kazandırılması amacıyla yeni bir destinasyon olan Güzelcehisar Turizm Köyü'nü tanıtmak üzere; Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı acenta temsilcileri ilimize davet edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordinasyonunda Acve Turizm, OturButur Turizm, Kappa Tur, Tatilselfie, Tatilhayalin, Linka Turizm, Rahmet Turizm isimli şirket sahibi ve yetkilileri, Ortadoğu Seyahat Acenteleri Dernek Başkanı ile Bartın TURSAB temsilcisi (Özkök Turizm) sahiplerinin katılımıyla tanıtım gezisi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Güzelcehisar Turizm Köyü ziyaret edilerek "Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor" projesi kapsamında, cephe iyileştirmesi yapılan köy evleri ve Güzelcehisar lav sütunları gezildi. Ardından İlimizde bulunan turistik alanlar ziyaret edilerek gezi programı tamamlandı.

Acenta sahipleri güzergah oluşturulması ve tur programları hakkında işletme sahipleri ile görüşmeler yaparak, 2022 yılında Güzelcehisar merkezli tur programları hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını ifade edip, yapılan projelerde başta Vali Güner olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek ilimizden ayrıldılar.

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